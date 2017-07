Italien kämpft gegen Waldbrände und deren Verursacher

Noch immer kämpft Italien mit Hunderten Waldbränden - so viele wie seit Jahren nicht mehr. Besonders der Süden des Landes ist von den verheerenden Feuern betroffen, Tausende Menschen wurden aus den betroffenen Gebieten gebracht. Die vorherrschende Hitze und Trockenheit begünstigen die Ausbreitung der Brände, Auslöser sind sie aber nicht: Mehr als die Hälfte wurden mutwillig gelegt, der Rest entstand aus grober Unvorsichtigkeit. Vor allem in Kampanien und Sizilien wird die Mafia als Brandstifterin vermutet. Die italienische Justiz kündigte nun an, schärfer gegen die Brandleger vorzugehen.

