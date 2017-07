Messerangriff auf Touristen in Ägypten: Motiv unklar

Das Motiv des Messerangreifers im ägyptischen Badeort Hurghada steht nach Angaben der Ermittler noch nicht fest. Die ägyptische Anwaltschaft für Staatssicherheit rief die Medien heute in einer Erklärung dazu auf, Spekulationen und voreilige Schlussfolgerungen zu der Bluttat zu unterlassen. Es sei unklar, ob der festgenommene Angreifer allein gehandelt und ob es sich um einen Terrorakt oder eine kriminelle Tat gehandelt habe.

Aus Sicherheitskreisen in Kairo hatte es zuvor geheißen, der Täter habe den Auftrag für die Tat von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekommen. Bei dem Angriff in dem beliebten Badeort hatte ein Mann zwei deutsche Frauen erstochen und vier Touristen verletzt.

Die staatliche ägyptische Nachrichtenseite al-Ahram meldete unter Berufung auf Nachbarn des Festgenommenen in dessen Heimatort im Norden Ägyptens, er habe vor einiger Zeit für sieben Monate in Saudi-Arabien gearbeitet. Der Uniabsolvent sei am Donnerstag nach Hurghada gereist, um dort Arbeit zu finden. Er habe keine Vorstrafen und gehöre keiner politischen oder terroristischen Gruppe an.

Mehr dazu in Sicherheitskreise sehen IS-Verbindung