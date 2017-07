Formel 1: Hamilton rast zu Silverstone-Pole

Mercedes-Star Lewis Hamilton hat sich die Poleposition für seinen Heim-Grand-Prix in Silverstone gesichert. Der 32-Jährige setzte sich heute im Qualifying souverän vor dem Finnen Kimi Räikkönen im Ferrari durch. Für Hamilton war es bereits die sechste Pole in der laufenden Saison und die 67. insgesamt, womit ihm nur noch eine auf die Rekordmarke von Michael Schumacher fehlt. Als Dritter geht am Sonntag (14.00 Uhr, live in ORF eins und im Livestream) der WM-Führende Sebastian Vettel im zweiten Ferrari ins Rennen.

