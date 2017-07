33 Cholera-Fälle bei Besuchern einer Handelsmesse in Kenia

33 Besucher einer Handelsmesse in Kenias Hauptstadt Nairobi sind an Cholera erkrankt. Weitere Tests werden derzeit noch durchgeführt, wie ein Vertreter der Gesundheitsbehörde von Nairobi, Bernard Muia, heute vor Journalisten sagte.

Der Fernsehsender Citizen TV hatte zuvor von 70 erkrankten Messe-Besuchern berichtet, darunter demnach auch Kenias Finanzminister Henry Rotich und Industrieminister Adan Mohamed. Ob bei den beiden Politikern die Krankheit ebenfalls bestätigt wurde, war zunächst unklar.

Mindestens 96 Cholera-Fälle seien in der kenianischen Hauptstadt Nairobi bestätigt worden, sagte Muia. Drei Menschen seien bislang gestorben. In den vergangenen Monaten kam es in Kenia zu mehreren Cholera-Ausbrüchen. Im Juni waren rund 50 Besucher einer internationalen Ärztekonferenz in einem Hotel in Nairobi erkrankt, vermutlich auch an Cholera. Die Krankheit wird von Bakterien verursacht und ruft starken Durchfall und Erbrechen hervor.