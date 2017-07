Erdogan „ohne Zögern“ für Todesstrafe

Auch ein Jahr nach dem Putschversuch gibt es in der Türkei keinerlei Zeichen für Entspannung zwischen Präsident Recep Tayyip Erdogan und dessen Gegnern. Erdogan kündigte in der Nacht auf Sonntag in einer Rede im Parlament vielmehr mit martialischen Worten eine unnachgiebige Jagd nach seinen „Verrätern“ an. „Ohne Zögern“ wolle er auch die Wiedereinführung der Todesstrafe bewilligen, sollte diese von den Abgeordneten verabschiedet werden.

