Mindestens 22 Tote bei Wohnhausbrand in China

Mindestens 22 Menschen sind bei einem Wohnhausbrand in China nach Angaben staatlicher Medien ums Leben gekommen. Das Feuer brach den Angaben zufolge heute früh in einem zweistöckigen Haus in Changshu nahe Schanghai im Osten Chinas aus.