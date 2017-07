Schüler aus Wiener Neustadt feiern Roboter-Weltmeistertitel

Außergewöhnliche Ferien verbringen zwölf Schülerinnen und Schüler der HTL Wiener Neustadt (Niederösterreich). Sie nahmen an der Robotik-WM in Oklahoma (USA) teil. Mit ihren Robotern traten sie gegen 360 Teams an und holten dabei den WM-Titel.

