Caritas-Chef Landau fordert sachlichen Wahlkampf

Caritas-Präsident Michael Landau appelliert an die wahlwerbenden Parteien, im laufenden Wahlkampf mehr auf sachliche Gelassenheit und weniger auf Emotionalisierung und Populismus zu setzen. „Die Emotionen sind mit dem Wahltag nicht vorbei. Man sollte nicht alles Porzellan zerschlagen, weil man sonst nach der Wahl nur mehr Scherben hat“, sagte Landau heute in der ORF-„Pressestunde“.

Von der nächsten Bundesregierung wünscht sich der Caritas-Präsident einen „Pakt für den sozialen Zusammenhalt“. Man müsse Armut bekämpfen und den Zusammenhalt der Gesellschaft stärken. Landau hielt ein Plädoyer für den Sozialstaat. Dieser sei „notwendiger Ausdruck für die Würde des Menschen und eine Investition in den sozialen Zusammenhalt“.

„Wahrheit ist immer grau“

In der Flüchtlingsfrage forderte Landau eine europäische Lösung. Österreich habe Großes geleistet, aber „allein wird es nicht gehen“. Auch hier empfahl Landau eine Versachlichung der Debatte. „Es ist wichtig, dass wir aus der Hyperventilation herauskommen. Die Wahrheit ist immer grau, sie ist nicht schwarz und weiß.“

Inhaltlich müsse man bei den Fluchtursachen ansetzen und die Hilfe an Ort und Stelle verstärken. Hilfe für Afrika und ein Marshallplan für Afrika sollten einer der Schwerpunkte unter Österreichs EU-Präsidentschaft 2018 werden, forderte Landau. Zugleich müssten Menschen, die Schutz in Europa suchten, auch Schutz bekommen. Von Verfahrenszentren in Afrika hält der Caritas-Präsident unterdessen wenig.

„Populismusbeschränkung“

In der Arbeits- und Sozialpolitik forderte Landau mehr Anstrengungen zur Reduzierung der Arbeitslosigkeit. Die Abschaffung des Pflegeregresses könne nur der Beginn einer umfassenden Reform der Pflege sein. 80 Prozent der Pflege finde durch Angehörige statt, hier brauche es eine Entlastung für die Betroffenen.

In puncto Mindestsicherung sprach sich der Caritas-Präsident neuerlich für eine einheitliche bundesweite Regelung und gegen ein „Sozialdumping“ unter den Bundesländern aus. Auch hier wünscht sich Landau mehr Sachlichkeit in der politischen Auseinandersetzung. So wie es eine Wahlkampfkostenbeschränkung gibt, sollte sich die Politik auch eine „Populismusbeschränkung“ geben, sagte Landau dazu.