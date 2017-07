Spekulationen über Nachfolger von IS-Chef Baghdadi

Nach Berichten über den Tod des Anführers der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Baghdadi wird einem Medienbericht zufolge der 35-jährige Frankotunesier Jalaluddin al-Tunisi als dessen Nachfolger gehandelt. Nach Angaben des TV-Senders al-Arabja werde demnächst mit einer entsprechenden IS-Mittelung gerechnet.

Hinweise auf den Tod Baghdadis gebe es dem TV-Sender zufolge in einem erst vor wenigen Tagen veröffentlichten IS-Statement. Darin rufe die Terrormiliz ihre Mitglieder auch zu Geschlossenheit aus. Der als Mohamed Ben Salem al-Ayouni in Tunesien geborene Tunisi sei den Angaben zufolge auch französischer Staatsbürger und soll 2014 dem IS beigetreten sein.

Nach dem Verlust der libyschen Stadt Sirte habe Tunisi in Baghdadis Auftrag die IS-Führung in Libyen übernommen. Tunisi werden zudem enge Kontakte zu anderen in Nordafrika tätigen Terrororganisationen wie dem tunesischen Al-Kaida-Ableger Katibat Uqba ibn Nafi nachgesagt.