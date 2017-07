Angler fand nahe Graz Leiche in Fischteich

In einem Teich in Edelsbach bei Graz hat ein Fischer heute die Leiche eines 72-Jährigen aus Graz-Umgebung entdeckt. Der Mann dürfte in der Nacht ins Wasser gestürzt sein. Eine Obduktion wurde angeordnet.

