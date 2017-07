ÖFB-Cup: Rapid und Sturm erfüllen Pflicht

Das erste Fußballwochenende der Saison 2017/18 ist heute mit Pflichtsiegen für Sturm Graz und Rapid zu Ende gegangen. In der ersten Runde im Uniqa ÖFB-Cup setzten sich die Bundesliga-Traditionsclubs in Duellen mit Regionalliga-West-Vereinen durch. Sturm behielt beim FC Hard die Oberhand, während Rapid glanzlos, aber ebenfalls ungefährdet die Erstrundenhürde SC Schwaz nahm. Davor war Altach in Dornbirn klar siegreich geblieben.

