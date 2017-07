Jodie Whittaker spielt als erste Frau „Doctor Who“

Die britische Schauspielerin Jodie Whittaker (35) wird als erste Frau die Rolle des Science-Fiction-Serienhelden „Doctor Who“ übernehmen. Das teilte die BBC heute Abend mit.

Whittaker, die unter anderem in der Krimireihe „Broadchurch“ als Mutter eines getöteten Kindes zu sehen war, folgt in der Rolle auf Peter Capaldi. Die erste Episode der 13. Staffel von „Doctor Who“ soll an Weihnachten in Großbritannien laufen. Die TV-Serie erfreut sich dort seit Jahrzehnten großer Beliebtheit - die erste Staffel lief bereits 1963. Auch Whittakers „Broadchurch“-Co-Star David Tennant war schon als Doktor zu sehen.