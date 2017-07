UEFA EURO 2017: Perfekter Auftakt für Gastgeberinnen

Besser hätte die Heim-Europameisterschaft für das niederländische Frauen-Nationalteam nicht beginnen können: Mit einem 1:0 über den EM-Mitfavoriten Norwegen feierte „Oranje“ heute in Utrecht den viel umjubelten Auftaktsieg, der auch gleich die erste Euphorie um die Gastgeberinnen auslöste. Die erstmals qualifizierten Österreicherinnen starten erst am Dienstag (18.00 Uhr, live in ORF eins) gegen die Schweiz ins Turnier.

