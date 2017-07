Oppositionsplebiszit in Venezuela: Toter bei Ausschreitungen

Bei Ausschreitungen während einer von der Opposition in Venezuela organisierten Volksbefragung ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Drei weitere seien verletzt worden, wie die Staatsanwaltschaft in Caracas gestern auf Twitter mitteilte. Der Vorfall ereignete sich demnach in dem Ort Catia im nördlichen Bundesstaat Vargas.

Regierungsnahe Milizen eröffneten Feuer

Berichten lokaler Medien zufolge hatten regierungsnahe bewaffnete Milizen („Colectivos“) das Feuer auf Oppositionsanhänger eröffnet.

Die Opposition hatte zu einer offiziell nicht anerkannten Abstimmung über eine umstrittene, für Ende Juli vorgesehene Wahl zu einer verfassungsgebenden Versammlung aufgerufen. Sie erwartet, dass die Venezolaner beim symbolischen Plebiszit den Kurs der sozialistischen Regierung von Präsident Nicolas Maduro ablehnen. Die Opposition wirft dem Staatschef vor, er wolle eine Diktatur errichten. Das erdölreichste Land der Welt wird seit Monaten von schweren Protesten erschüttert.