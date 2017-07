Ex-Jugoslawien: Der ewige Grenzstreit

Vor mehr als einem Vierteljahrhundert hat der Zerfall Jugoslawiens begonnen, noch heute streiten die Nachfolgestaaten über ihre Grenzen. Von der Bucht von Piran in Slowenien bis zu Feldern im Gebirge zwischen Montenegro und dem Kosovo: Es gibt an so gut wie allen Landesgrenzen des ehemaligen Jugoslawien Orte, Inseln und Gipfel, die von zwei Staaten beansprucht werden. Dabei geht es oft nur um wenige Quadratkilometer - diese haben allerdings eine enorme symbolische Bedeutung.

