Erdogan schaltet sich in Handynetz ein

Der Präsident am Telefon: In der Türkei hat sich Staatschef Recep Tayyip Erdogan anlässlich des Jahrestags des Putschversuchs vor einem Jahr in der Nacht auf gestern in das Mobilfunknetz eingeschaltet. Bei Anrufen war erst für etwa 15 Sekunden die Stimme des Präsidenten zu hören. Erdogan gratulierte zum „Tag der Demokratie und nationalen Einheit“.

Er hatte bei einer Ansprache in Ankara aber noch weitere - deutliche - Botschaften an die Bürger parat: Erdogan kündigte eine unnachgiebige Jagd nach „Verrätern“ an und ließ auch keine Zweifel daran, dass er an der Wiedereinführung der Todesstrafe festhält.

