Protest gegen neue Flüchtlingsankünfte auf Sizilien

Etwa 30 Bürgermeister in der sizilianischen Provinz Messina protestieren gegen neue Flüchtlingsankünfte. Ihre Gemeinden seien nicht in der Lage, die Last weiterer Flüchtlinge zu ertragen, sagten sie. Den Protest führte der Bürgermeister der Gemeinde Castell Umberto, Enzo Lionetto, in der 50 Flüchtlinge eingetroffen waren.

Lionetto beschuldigte das Innenministerium, die Menschen ohne die Zustimmung der Gemeinde nach Castell Umberto entsendet zu haben. Weitere Bürgermeister der Gegend schlossen sich dem Protest an. Angesichts der jüngsten Ankunft Tausender Menschen sucht das italienische Innenministerium auf Sizilien nach zusätzlichen Unterkünften für Flüchtlinge. Tausende neue Plätze sollen in den nächsten Monaten in Kasernen, Sporthallen und anderen Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden.