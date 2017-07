Sturz aus Fenster in Asylwerberheim: Verdächtige in U-Haft

Nachdem bei einem Streit in einem Asylheim in Purkersdorf (Niederösterreich) ein 17-Jähriger aus dem Fenster gestürzt ist, befinden sich fünf Verdächtige nun in Untersuchungshaft. Ermittelt werde in „alle Richtungen“, so die Polizei.

Mehr dazu in noe.ORF.at