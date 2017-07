EasyJet-Chefin verlässt Unternehmen

Die Chefin der Billigfluggesellschaft easyJet, Carolyn McCall, wechselt an die Spitze des britischen Privatsenders ITV. Sie werde die Nachfolgerin des bereits zurückgetretenen Adam Crozier und übernehme den Job im Jänner, teilte ITV heute mit. McCall hatte für die Guardian Media Group gearbeitet, bevor sie 2010 zu easyJet wechselte.

APA/dpa/Christian Charisius

Während ihrer sieben Jahre an der Spitze der Fluggesellschaft habe sie dazu beigetragen, mehr Kunden zu gewinnen und deren Verbundenheit mit der Marke zu festigen, hieß es in der Mitteilung des Unternehmens. Das habe sich auch positiv auf den Aktienkurs ausgewirkt.

EasyJet baut derzeit wegen des geplanten Ausstiegs ihres Heimatlandes aus der Europäischen Union (EU) ein zweites Standbein in Österreich auf. Die Airline will in Wien einen neuen Ableger stationieren, der eine österreichische Fluglizenz erhalten soll.