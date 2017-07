OECD sieht Nachholbedarf bei Digitalisierung in Österreich

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ortet in Österreich Nachholbedarf im Bereich Digitalisierung, um an den digitalen Vorreiter Skandinavien aufzuschließen. „Die Anpassung an die globale digitale Revolution verlief in Österreich langsamer als in den am meisten fortgeschrittenen OECD-Ländern“, schreiben die OECD-Experten im aktuellen Länderbericht für Österreich.

Abstand vergrößert sich

In einigen Bereichen der Digitalisierung sei Österreich führend, aber insgesamt schreite die Digitalisierung langsamer voran als etwa in Skandinavien, sagte die stellvertretende OECD-Generalsekretärin Mari Kiviniemi heute in Wien. Der Abstand Österreichs zu den digital besonders fortschrittlichen Ländern würde sich eher vergrößern. Kiviniemi erinnerte daran, dass dies in der Digitalwirtschaft gefährlich sei, weil das Prinzip „The winner takes it all“ gelte.

Österreich und Deutschland liegen bei vielen Digitalindikatoren über dem Schnitt der 35 OECD-Industrienationen, aufstrebenden Schwellenländer und EU-28-Mitgliedstaaten, aber hinter den digitalen Vorreitern aus Skandinavien.

Verbesserungspotenzial bei Kenntnissen

6,66 Prozent der Niedrigqualifizierten verfügen in Österreich über fortgeschrittene Digitalkenntnisse, im OECD-Schnitt waren es 6,95 Prozent. In den Vorzeigeländern Niederlande waren es 12,59 Prozent und in Dänemark 12,79 Prozent. Bei Hochqualifizierten liegt der Wert in Österreich bei 50,15 Prozent, im OECD-Schnitt waren es 47,72 Prozent, in Schweden 61,12 Prozent und in den Niederlanden 62,74 Prozent.

Die OECD empfiehlt unter anderen, dass die „Digitale Roadmap“ der Regierung die digitalen Kompetenzen von kleinen Unternehmen fördert. Im Rahmen der Breitbandstrategie 2020 raten die OECD-Experten dazu, den Wettbewerb für Breitbanddienstleistungen zu erhöhen und den Markteintritt neuer Breitbandanbieter zu erleichtern. Außerdem sollte nach Ansicht der OECD ein effektiverer Datenschutz gefördert werden. Weiters sollten Cybersicherheit und Verbraucherschutz gestärkt werden.