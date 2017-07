Pakistans Premier und sein „Calibri-Gate“

Pakistans Ministerpräsident Nawaz Sharif muss um seine politische Zukunft zittern - nicht zuletzt wegen einer Microsoft-Schriftart. Am Montag haben die letzten Verhandlungen in einem Korruptionsskandal begonnen, die mit der Entmachtung Sharifs enden könnten. Die Veröffentlichung der Panama-Papers 2016 legte auch Offshore-Geschäfte der Familie Sharif nahe. Dokumente aus dem Jahr 2006 sollten den mächtigen Clan entlasten, doch nun wurde bekannt: Die Dokumente sind in der Schriftart Calibri verfasst, die es 2006 noch gar nicht gab.

