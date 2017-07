Männerpartei will bei Nationalratswahl antreten

Die Männerpartei um den Vorarlberger Hannes Hausbichler will bei der Nationalratswahl antreten. Derzeit werden Unterstützungserklärungen gesammelt. Geht alles nach Plan, will man in allen Bundesländern kandidieren.

Mehr dazu in vorarlberg.ORF.at