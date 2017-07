Digitaler Riss durch Gesellschaft

Beträchtlichen Aufholbedarf in Sachen IT-Kompetenz für Österreich ortet die OECD in einem Vergleich der 35 Mitgliedsländer. Der am Montag vorgestellte Länderbericht zu Österreich zeigt einen Riss quer durch die österreichische Bevölkerung und Wirtschaft: Während die Großunternehmen und die Besserverdiener durchaus mit Topwerten aus Skandinavien mithalten können, sind es vor allem die Minderqualifizierten und Klein- und Mittelunternehmen, die die Statistik drücken. Die Politik verspricht, sich des Problems anzunehmen.

