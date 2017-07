Obdachloser getötet: Verdächtiger streitet Tat ab

Jener 49-Jährige, der in der Nacht auf gestern in Wien einen Obdachlosen niedergestochen und tödlich verletzt haben soll, leugnet in der Einvernahme die Tat. Die Tatwaffe wurde bisher nicht gefunden.

