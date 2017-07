Venezolanische Opposition ruft zu Generalstreik auf

Die Gegner der linksnationalistischen Regierung in Venezuela haben für Donnerstag zu einem Generalstreik aufgerufen. Der Aufruf zum Arbeitskampf erfolgte einen Tag nach einem von der Opposition veranstalteten Volksentscheid gegen die von Staatschef Nicolas Maduro geplante Verfassungsänderung.

Mit dem 24-stündigen Generalstreik wollen die Regierungsgegner die von ihnen abgelehnte Verfassungsänderung verhindern. Die Maduro-Regierung will die neue Verfassung von einer verfassunggebenden Versammlung verabschieden lassen, die am 30. Juli bestimmt werden soll. Die Opposition wirft Maduro vor, das Gremium nahezu ausschließlich mit seinen Anhängern besetzen zu wollen, um sich dann „diktatorische Vollmachten“ geben zu lassen.

Am Referendum gegen die Verfassungsänderung nahmen nach Angaben der Regierungsgegner gestern 7,2 Millionen Venezolaner von insgesamt 19 Millionen Wahlberechtigten teil. Die Opposition hatte mit einer Teilnehmerzahl von zehn Millionen Menschen am Volksentscheid gerechnet. Das Ergebnis ist noch nicht bekannt. Die Regierungsgegner sprachen von einer „klaren Botschaft“ an Maduro. Das Maduro-Lager boykottierte die Abstimmung und bezeichnete sie als „illegal“.

