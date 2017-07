Die Chancen der Kleinparteien

Bei der Nationalratswahl am 15. Oktober hoffen viele kleine Parteien auf einen Einzug. Doch welche Chancen haben sie, und was könnte das für die Großparteien bedeuten? Was können sich die Kleinparteien auf dem Wählermarkt holen? Eine Analyse.

Wilfried gestorben: Walter Gröbchen im Studio

Trauer in der österreichischen Musikszene: Austropop-Legende Wilfried erlag gestern Abend im Alter von 67 Jahren seinem Krebsleiden. Bis zuletzt war er als Musiker aktiv. Wie sehr er die Musikszene in Österreich geprägt hat, dazu ist der Journalist und Musikverleger Walter Gröbchen im Studio.

