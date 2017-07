Menschenrechtlern droht U-Haft in Türkei

Knapp zwei Wochen nach ihrer Festnahme in der Türkei hat die Staatsanwaltschaft in Istanbul Untersuchungshaft für zehn Menschenrechtler gefordert. Darunter sind neben der Türkei-Direktorin von Amnesty International (AI), Idil Eser, auch ein Deutscher und ein Schwede.

Der Türkei-Experte von AI, Andrew Gardner, sagte der dpa in der Nacht auf heute, die Staatsanwaltschaft werfe den Betroffenen vor, eine Terrororganisation unterstützt zu haben, ohne deren Mitglied zu sein. Unklar sei, um welche Terrororganisation es sich handeln solle.

Bis zu fünf Jahre

Untersuchungshaft kann in der Türkei bis zu fünf Jahre andauern. Die acht türkischen und zwei ausländischen Menschenrechtler waren am vorvergangenen Mittwoch bei einem Workshop zum Thema „Digitale Sicherheit und Informationsmanagement“ auf einer der Prinzeninseln Istanbuls festgenommen worden. Der Deutsche und der Schwede waren als Referenten bei dem Workshop.

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte die Menschenrechtler in die Nähe der Putschisten vom 15. Juli vergangenen Jahres gerückt. Auf dem G-20-Gipfel in Hamburg hatte er gesagt, die Versammlung, bei der sie festgenommen wurden, habe „dem Charakter einer Fortsetzung des 15. Juli“ entsprochen. Erdogan macht die Bewegung des Predigers Fethullah Gülen für den Putschversuch verantwortlich, die in der Türkei als Terrororganisation eingestuft ist.

Erst im Juni war der Landesvorsitzende von Amnesty in der Türkei, Taner Kilic, in Untersuchungshaft genommen worden. Ihm werden Verbindungen zur Gülen-Bewegung vorgeworfen. Auch der deutsch-türkische „Welt“-Korrespondent Deniz Yücel und die deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu Corlu sitzen derzeit in der Türkei wegen Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft.