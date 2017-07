Fußball-EM: Glanzloser Auftakt der DFB-Damen

Die deutschen Damen sind als Titelverteidiger glanzlos in die EM-Endrunde in den Niederlanden gestartet. Für die favorisierte DFB-Auswahl reichte es gestern zum Auftakt der Gruppe B in Breda nur zu einem 0:0. Es war zugleich das erste Remis im 27. Duell der beiden Mannschaften. Im Parallelspiel der Gruppe setzte sich Russland davor überraschend gegen Italien durch und feierte damit den ersten Sieg bei einer EM-Endrunde nach davor vier erfolglosen Teilnahmen.

Mehr dazu in sport.ORF.at