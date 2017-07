Philippinen: Duterte will Kriegsrecht verlängern

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte will das Kriegsrecht in dem von islamistischen Kämpfern bedrohten Süden des Inselstaates bis zum Jahresende verlängern. Duterte kündigte gestern in einem Brief an das Parlament an, dass die Regelung über die kommende Woche hinaus bis zum 31. Dezember ausgeweitet werden soll.

Wegen Kämpfen mit bewaffneten Islamisten in der südphilippinischen Stadt Marawi hatte Duterte Mitte Mai über die Region Mindanao für 90 Tage das Kriegsrecht verhängt. Bei den Kämpfen gab es seither rund 600 Tote. Dem philippinischen Militär gelang es bisher nicht, die Stadt unter Kontrolle zu bringen. Mehr als 200.000 Menschen sind auf der Flucht.

Nach philippinischem Recht kann der Präsident das Kriegsrecht nur für 90 Tage ausrufen. Einer Verlängerung muss der Senat - beide Kammern des Parlaments - zustimmen. Das gilt angesichts der Mehrheitsverhältnisse jedoch als Formsache.