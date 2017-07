Waldbrände bedrohen kroatische Adria-Stadt Split

An der kroatischen Adria-Küste wütende Waldbrände haben gestern Abend die Vororte der zweitgrößten kroatischen Stadt Split erreicht. Ein Einkaufszentrum musste lokalen Medienberichten zufolge evakuiert werden, mehrere Autos brannten aus.

#SplitCroatia -Good news, according to commander of firefighters that fire is under control for now, at least in the city of #Split #Croatia pic.twitter.com/V3FuxHJOIp — Mirnes Kovac (@MirnesKovac) 17. Juli 2017

Dem Fernsehsender HRT zufolge geriet auch die städtische Mülldeponie in Brand. Über der Stadt war dicker schwarzer Rauch zu sehen. Insgesamt wurden den zweiten Tag in Folge mehrere Dutzend Waldbrände in der Gegend um Split gezählt. Mehrere Häuser gerieten bereits in Brand. Rund 400 Feuerwehrleute waren im Einsatz gegen die Flammen. Unterstützung erhielten sie von mehr als hundert Soldaten sowie Löschflugzeugen.

Roms „grüne Lunge“ in Flammen

Auch in anderen südeuropäischen Ländern halten etliche Waldbrände die Einsatzkräfte auf Trab. In Italien stand gestern auch der Pinienwald bei Castelfusano in Flammen, der als „grüne Lunge“ Roms gilt. Einige Familien mussten ihre Häuser verlassen. Ein Teil der Verkehrsachse Cristoforo Colombo, die Rom mit dem Meer verbindet, musste wegen des Rauchs gesperrt werden.

Brände wüteten auch auf dem Hügel Posillipo in Neapel, auf dem sich eines der elegantesten Viertel der Vesuv-Stadt befindet. In Acropoli nahe der kampanischen Stadt Salerno mussten Dutzende Familien ihre Wohnungen verlassen, da sich die Flammen den Häusern stark genähert hatten. In Capaccio Paestum mussten einige Ferienanlagen geräumt werden. In Salerno wurde ein 24-Jähriger wegen Brandstiftung festgenommen.

In Italien verbrannte in vier Wochen fast so viel Waldfläche wie im gesamten letzten Jahr.

Waldbrände auch in Portugal

Auch in Portugal brachen im Norden und in der Mitte des Landes neue Waldbrände aus. Im Juni waren bei einem verheerenden Waldbrand in Portugal 64 Menschen ums Leben gekommen, über 250 wurden verletzt.