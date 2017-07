Stadt „verteidigt“

Südeuropa leidet unter der Trockenheit, die zunehmend zu einer akuten Gefahr wird. In Italien kämpfen Feuerwehrleute ebenso gegen Waldbrände wie in Portugal und Montenegro. In Kroatien brachen zuletzt mehrere Feuer rund um Split aus. Seit Beginn der Woche kämpften die Feuerwehrleute gegen das Übergreifen der Flammen auf die zweitgrößte Stadt Kroatiens. Dienstagvormittag konnten sie vorerst Entwarnung geben: Die Stadt sei „verteidigt“ worden, so die Einsatzkräfte.

