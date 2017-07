VCÖ warnt vor unterschätzten Unfallgefahren bei Kindern

Mehr als drei Viertel der Verkehrsunfälle mit Kindern passieren nicht auf dem Schulweg, sondern in der Freizeit und auch in den Ferien. Im Vorjahr waren in den Monaten Juli und August 115 Kinder in Verkehrsunfälle verwickelt. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) warnt nun mit konkreten Beispielen und Vorschlägen vor der Fehleinschätzung von Unfallursachen bei Kindern.

