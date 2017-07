TV: May ruft ihre Partei zur Ordnung

Die britische Premierministerin Theresa May hat einem Medienbericht zufolge ihre Parteigenossen zur Ordnung gerufen.

Diese sollten aufhören zu lästern, sagte sie bei einem Sommerfest für die Abgeordneten der Konservativen laut einem Bericht des Senders Sky News gestern. Sie riskierten andernfalls, dass Labour-Chef Jeremy Corbyn an die Macht komme. Es solle „kein Lästern, keine Quengelei“ geben, wurde May zitiert: „Ihr habt die Wahl zwischen mir und Jeremy Corbyn - und den will keiner.“

Laut Sky wollte May damit auch ihre Kabinettskollegen warnen, Details zu den „Brexit“-Verhandlungen in die Öffentlichkeit zu tragen. Die Premierministerin steht nach dem Verlust der Mehrheit in der vorgezogenen Parlamentswahl im Juni unter Druck.