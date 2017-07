Tiroler Firma übernimmt argentinischen Holzriesen

Der Holzkonzern Egger mit Sitz in St. Johann in Tirol wird mit dem Kauf des Masisa-Werkes in Concordia, Argentinien, erstmals mit einem Produktionsstandort außerhalb Europas vertreten sein. Über 130 Mio. Euro werden investiert.

Mehr dazu in tirol.ORF.at