Brenner-Grenze: Italien über Kurz-Aussagen verwundert

Die italienische Regierung hat sich über die jüngsten Äußerungen von Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) beim EU-Außenministerrat am Montag in Brüssel irritiert gezeigt. „Es wäre mühsam für uns, jede Woche auf die x-te Kehrtwende reagieren zu müssen“, sagte der Staatssekretär für Europafragen, Sandro Gozi, gestern Abend.

Kurz hatte Italien zuvor erneut vor einem „Weiterwinken“ von Flüchtlingen Richtung Norden gewarnt. Notfalls, so der ÖVP-Chef nach dem gestrigen Treffen, „werden wir die Brenner-Grenze schützen“. Die Lage am Brenner sei entspannt, versicherte nun Gozi. „Die Brenner-Frage ist bereits vor einigen Tagen bei einem fruchtbaren telefonischen Gespräch zwischen dem österreichischen Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und Italiens Premier Paolo Gentiloni gelöst worden.“

Gozi erinnerte in diesem Zusammenhang zudem daran, dass Kern auf die gute Kooperation Italiens mit Österreich verwiesen habe „und die Aussicht, dass Panzer an den Brenner entsendet werden könnten, als Missverständnis bezeichnet“ habe.

Sobotka fordert Strafen für Seenotretter

Unterdessen sehen sich auch die im Mittelmeer an der Seenotrettung beteiligten Hilfsorganisationen weiter mit Kritik aus Österreich konfrontiert. Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) wirft einzelnen Hilfsorganisationen vor, direkt mit Schlepperbanden vor der libyschen Küste zu kooperieren und fordert gegenüber der „Bild“-Zeitung Strafen für „selbst ernannte Seenotretter“.

Ruben Neugebauer, Pressesprecher der Organisation Sea-Watch, wies die Vorwürfe als „völlig haltlos“ zurück. „Wir stellen den Transponder nicht zielgerichtet ab“, sagte er. „Unsere Suchscheinwerfer schalten wir nur bei einem konkreten Rettungsruf aus der Notleitstelle in Rom ein.“

Italien erhöht Druck

Italien blockiert seit gestern die Verlängerung des EU-Militäreinsatzes vor der libyschen Küste. In Diplomatenkreisen wird darüber spekuliert, dass Italien mit der Blockade Zugeständnisse anderer Staaten bei der Aufnahme von Flüchtlingen erzwingen will. Im Rahmen der an sich gegen die Schlepperkriminalität ausgerichteten EU-Mission wurden seit 2015 Zehntausende Menschen nach Italien gebracht.

Stockendes EU-Umverteilungsprogramm

Auf der Suche nach Lösungen in Flüchtlingskrise konnten sich die EU-Außenminister zuletzt lediglich auf Ausfuhrbeschränkungen für Schlauchboote und Außenbordmotoren einigen, was in Libyen tätigen Schleppern die Arbeit erschweren soll. Als weitere Maßnahme sollen die Vermögen von Hintermännern der libyschen Schleuserbanden eingefroren und deren Mitglieder mit Einreiseverboten belegt werden.

Weiter auf Umsetzung wartet auch das zur Entlastung der von der Flüchtlingskrise am schwersten getroffenen Mittelmeer-Staaten Griechenland und Italien ins Leben gerufene EU-Umverteilungsprogramm. Das betrifft auch die von Österreich zugesagte Aufnahme von 30 Flüchtlingen. Physisch seien in Österreich noch keine der Flüchtlinge aus dem EU-Umverteilungsprogramm aus Italien angekommen, wie Sobotka Anfang Juli sagte. Als Hintergrund wurden noch laufende technischen Verfahren für die Sicherheitskontrollen genannt.