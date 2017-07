Tour de France: Froomes Team als Retter in der Not

Der Ruhetag der Tour de France ist Christopher Froome gerade recht gekommen. Der Brite und sein Sky-Team waren gestern gezeichnet von den Strapazen der vergangenen Etappen.

Dass Froome auch den zweiten Ruhetag im Gelben Trikot verbringen konnte, hatte er vor allem seinen Helfern zu verdanken, die ihm davor als Retter in der Not tapfer und selbstlos zur Seite gestanden waren und so den entscheidenden Unterschied zur Konkurrenz machten. Aber noch ist die Quälerei nicht vorbei - in der dritten Woche warten die Alpen und damit wieder viel Arbeit auf Froome und seine sieben Helfer.

