Positive Erwartungen an Einkommen

Bessere Konjunkturaussichten und eine leichte Entspannung auf dem Arbeitsmarkt lassen die Österreicherinnen und Österreicher derzeit recht optimistisch in die Zukunft blicken. Eine Folge davon: Auch die Geldbörse sitzt wieder etwas lockerer, die Konsumlaune ist laut einer Erhebung von GfK Austria so gut wie seit sechs Jahren nicht mehr. Das mag vor allem daran liegen, dass auch die Einkommenserwartungen positiv sind. Der Optimismus ist aber nicht nur hausgemacht, er stehe „auch in einem europäischen Zusammenhang“, hieß es dazu am Dienstag. Die Deutschen etwa sehen ihre Finanzen so positiv wie seit der Wiedervereinigung vor über 25 Jahren nicht mehr. Aber nicht überall in Europa sind die Aussichten rosig.

