Taxi in Wien teurer als in Hongkong und New York

Taxipreise rund um die Welt hat eine neue Studie erhoben und zeigt: Wien liegt dabei mit 8,58 Euro auf Platz 60 von 80 verglichenen Städten. Damit ist Taxifahren in Wien teurer als etwa in Hongkong und New York. Es geht aber auch noch weit teurer als in Wien.

