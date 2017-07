Treueprogramm im Testlauf

Europas größter Onlinemodehändler Zalando will sich offenbar mit einem neuen Treueprogramm gegen die drückende Konkurrenz von Amazon wehren. Wie beim Modell „Prime“ des US-Riesen sollen Kunden von „Zalando Zet“ gegen einen fixen Monatsbeitrag Vorteile bekommen - in diesem Fall etwa persönliche Stilberatung und Retourenabholung. Das neue Programm, das vorerst probeweise in vier deutschen Städten läuft, kommt zur rechten Zeit: Im zweiten Quartal blieben Zalandos Zahlen unter den Erwartungen.

