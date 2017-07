Waldbrände in Kanada: Rund 40.000 Menschen evakuiert

Die Waldbrände im Westen Kanadas treiben immer mehr Menschen in die Flucht: Fast 40.000 Bewohner der betroffenen Gebieten mussten bereits ihre Häuser verlassen - so viele wie nie zuvor, wie die Behörden in der Provinz British Columbia gestern (Ortszeit) mitteilten. Löschflugzeuge und Tausende Einsatzkräfte aus dem ganzen Land waren im Einsatz.

Unterstützung erhielten sie von australischen Feuerwehrleuten. „Wenn wir weitere Hilfe benötigen, werden wir auch noch andere Länder anfragen“, sagte der kanadische Minister für öffentliche Sicherheit, Ralph Goodale.

Den Behörden zufolge wüten in der Region derzeit noch 150 Brände, viele von ihnen waren außer Kontrolle. Seit dem 1. April haben 657 Feuer etwa 190.000 Hektar Land zerstört. Rund 3.000 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Beim Absturz eines Feuerwehrhubschraubers wurde am Samstag der Pilot verletzt.