Formel 1: Force India lädt Auer zu Test ein

Worüber schon länger spekuliert worden ist, ist seit heute Gewissheit: Lucas Auer erhält von Force India die Chance auf seinen ersten Test in einem Formel-1-Auto. Nach dem Grand Prix von Ungarn wird der 22-jährige Tiroler am 1. und 2. August im Rahmen des Young Driver Test im Einsatz sein.

„Es wird ein Kindheitstraum wahr“, sagte Auer, der von seinem ersten Einsatz in einem Cockpit der Königsklasse begeistert ist. Bereits in der Vergangenheit hatte Force India zweimal Fahrer aus der DTM, in der Auer aktuell engagiert ist, geholt.

