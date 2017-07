NÖ: Belastende Chatprotokolle bei Terrorprozess vorgelegt

In Krems (Niederösterreich) steht seit heute ein mutmaßlicher Terrorist vor Gericht. Der 27-Jährige soll von Litschau (Bezirk Gmünd) aus zu Attentaten in Israel aufgerufen haben. Am ersten Prozesstag standen Chatprotokolle im Fokus.

