Bundesliga: Nur Austria sagt Salzburg Kampf an

Im Winter sind die zehn Bundesliga-Trainer noch von einem offenen Kampf um den Titel ausgegangen. Was folgte, war allerdings ein Salzburg-Solo zum vierten Meisterteller in Serie. Die Erkenntnis daraus floss in die APA-Umfrage für die neue Saison ein. Die Coaches sehen die „Bullen“ als klaren Titelanwärter.

Aus den Reihen der Konkurrenz kommt nur eine Kampfansage. „Wir wollen das Ziel ausgeben, Erster zu werden“, sagte Austria-Coach Thorsten Fink.

