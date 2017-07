Start zu Prozess um Luxuswohnung von Kardinal Bertone

Im Vatikan hat der Prozess um die Luxuswohnung des italienischen Kardinals Tarcisio Bertone begonnen. Zwei ehemalige Mitarbeiter einer Stiftung des Heiligen Stuhls stehen seit heute vor einem vatikanischen Gericht. Ihnen wird vorgeworfen, über 400.000 Euro veruntreut zu haben, um damit die 300 Quadratmeter große Wohnung des früheren Kardinalstaatssekretärs renovieren zu lassen.

Bertone hatte beteuert, von dieser Finanzierung nichts gewusst zu haben. Gegen den einst zweitmächtigsten Mann im Kirchenstaat wird nicht ermittelt. Er könne aber im Laufe des Prozesses als Zeuge geladen werden, sagten die Verteidiger heute während der Verhandlung, in der es vor allem um technische Verfahrensfragen ging.

Bis zu fünf Jahre Haft drohen

Die Angeklagten - der Ex-Vorsitzende der Kinderklinik, Giuseppe Profiti, und Massimo Spina, der ehemalige Schatzmeister des Krankenhauses - sollen eine Firma beauftragt haben, die Bertones Renovierungsarbeiten 2013 und 2014 vornahm. Dafür sollen sie der Stiftungskasse 422.000 Euro entnommen haben. Profiti und Spina könnten dafür bis zu fünf Jahre ins Gefängnis kommen.

Profiti gab an, das Geld sei investiert worden, um in der Wohnung Spendenaktionen des Spitals abhalten zu können. Dem hatte Bertone laut einem in italienischen Medien veröffentlichten Brief zugestimmt. Bertone war kurz nach der Wahl von Papst Franziskus seines Amts als Kardinalstaatssekretär enthoben worden. Kritiker hatten ihm einen autoritären Führungsstil und zu enge Beziehungen zur Politik vorgeworfen. Der Prozess soll am 7. September fortgesetzt werden.