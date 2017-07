Aktivisten in Türkei in Haft: Merkel fordert Freilassung

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Freilassung des in der Türkei inhaftierten Menschenrechtlers Peter Steudtner und seiner Kollegen gefordert.

„Wir sind der festen Überzeugung, dass diese Verhaftung absolut ungerechtfertigt ist“, sagte Merkel gestern. „Wir erklären uns mit ihm und den anderen Verhafteten solidarisch“, so Merkel, „und wir werden seitens der Bundesregierung alles tun, auf allen Ebenen, um seine Freilassung zu erwirken.“

Das sei leider ein weiterer Fall, in dem „unbescholtene Menschen“ in der Türkei in die Mühlen der Justiz und damit auch in Haft gekommen seien. „Deshalb ist das ein Grund zu allergrößter Sorge. Und wir werden alles in unseren Mitteln Stehende tun, um diesen Menschen und in diesem Falle Peter Steudtner zu helfen“, so die Kanzlerin.

USA verurteilen Festnahme

Die USA verurteilten die Festnahme von Menschenrechtsaktivisten in der Türkei scharf. „Die USA verurteilen die Festnahme von sechs respektierten Menschenrechtlern und verlangen ihre sofortige Freilassung“, sagte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Heather Nauert, in Washington. Strafverfolgungen wie diese, mit nur wenigen Beweisen und wenig Transparenz, würden die Reputation der Türkei als Rechtsstaat aushöhlen, sagte Nauert.

Die Türkei hatte sechs Menschenrechtsaktivisten festnehmen lassen, darunter der Deutsche Steudtner und die Landesdirektorin von Amnesty International, Idil Eser. Die Staatsanwaltschaft wirft den acht türkischen und zwei ausländischen Menschenrechtlern vor, eine nicht näher genannte „bewaffnete Terrororganisation“ zu unterstützen.