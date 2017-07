Iran plant nach US-Sanktionen eigene Strafmaßnahmen

Der Iran hat mit scharfer Kritik auf die neuen US-Wirtschaftssanktionen regiert und eigene Strafmaßnahmen gegen amerikanische Bürger angekündigt. Außenminister Mohammed Dschawad Sarif sagte dem US-Sender CBS News gestern, das Vorgehen der Regierung in Washington verstoße zumindest gegen den Geist des Atomabkommens und vergifte das Gesprächsklima.

Es werde geprüft, ob die Sanktionen auch formell die Vereinbarung verletzten, fügte Sarif an, sein Ministerium nannte die Maßnahmen in einer Erklärung „verachtungswürdig und nutzlos“.

Beschwerde gegen Strafmaßnahmen

Der iranische Chefdiplomat kündigte an, bei der Zwischenbilanz zum Atomabkommen mit dem Iran am Freitag in Wien werde er sich beschweren, dass die USA Strafmaßnahmen dem Abkommen entgegen nicht aufgehoben hätten. An dem Treffen beteiligen sich außer dem Iran und den USA auch die vier anderen UNO-Vetomächte und Deutschland.

Sarif wies darauf hin, dass er keinen Kontakt zu US-Außenminister Rex Tillerson habe. Mit dessen Vorgänger John Kerry hatte Zarif hingegen im Zuge der Verhandlungen über das Atomabkommen sehr oft gesprochen. Er sei aber weiter offen für Gespräche mit Tillerson, sagte Sarif während eines Besuchs bei den Vereinten Nationen in New York dem katarischen Nachrichtensender al-Jazeera.

Doppelstrategie der USA

Die US-Regierung verhängte zuvor neue Sanktionen gegen 18 Personen und Einrichtungen im Iran. Damit reagiere man auf „anhaltende Bedrohungen“ durch den Iran, teilte das Außenministerium in Washington mit. Die neuen Sanktionen unterstreichen die doppelte Iran-Strategie der USA, denn gleichzeitig bestätigte Washington, dass Teheran „alle Auflagen“ des 2015 geschlossenen Atomabkommens einhalte. Das soll zu einer Lockerung der Sanktionen führen.

