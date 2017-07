Pfandkaffeebecher auch in Wien denkbar

Anstatt Wegwerfbechern sollen in Berlin demnächst Pfandkaffeebecher für weniger Müll sorgen. Das wäre laut dem Klub der Wiener Kaffeehausbesitzer auch in Wien vorstellbar. Geschätzt 200.000 Becher landen in Wien täglich im Müll.

