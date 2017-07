Fritz Pichler setzte Weiz vor 125 Jahren „unter Strom“

Nach Wien war Weiz die zweite Stadt in Österreich mit elektrischem Licht. Dass sie vor 125 Jahren elektrifiziert wurde, liegt an Franz Pichler. Der Erfinder prägt die steirische Region bis heute. Ohne ihn wäre ein weiterer Weizer - Frank Stronach - wohl kaum so prominent geworden.

Mehr dazu in science.ORF.at