Nowotny: Bankfilialen werden noch rascher verschwinden

Auf dem österreichischen Bankensektor werde sich das Tempo der Fusionen, Filialschließungen und auch des Mitarbeiterabbaus noch beschleunigen. Das ist die Überzeugung von Nationalbankchef Ewald Nowotny, wie er der „Kleinen Zeitung“ und dem „Neuen Vorarlberger Volksblatt“ in einem gemeinsamen Interview (Mittwoch-Ausgaben) sagte.

Nowotny gibt aber zu bedenken, „dass dieses Kleinteilige“ in Österreich „auch einige Vorteile hat - etwa, was Kundennähe betrifft“. „Die Frage ist nun, ob es gelingt, Methoden zu entwickeln, wo ich den Vorteil der Kundennähe verbinden kann mit den zentralistischen Erfordernissen, die sich von der Technologie und der Aufsicht her ergeben.“