Golf: Stenson hofft auf British-Open-Double

Der Sieg bei den morgen beginnenden British Open ist heiß begehrt. So sehr, dass Titelverteidiger Henrik Stenson bei einem neuerlichen Triumph mit der „Claret Jug“ sogar in die Luft gehen würde. Doch der Schwede wird es nicht leicht haben, im Royal Birkdale Golf Club erneut den Sieg davonzutragen. Mit von der Partie an der englischen Nordwestküste ist auch Bernd Wiesberger.

